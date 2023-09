Deelbuggy's moeten bezoekers overtuigen om vaker met de fiets of het openbaar vervoer naar Kortrijk te komen

Ouders van jonge kinderen kunnen in Kortrijk voortaan een buggy lenen. De stad heeft een proefproject opgezet met het bedrijf Strollo. Via de app van Strollo kan je een buggy reserveren om die dan op te halen in het winkelcentrum K, in het centrum van de stad. "We merken dat heel wat ouders noodgedwongen met de auto naar het centrum komen, omdat het moeilijk is om hun eigen buggy mee te nemen met het openbaar vervoer, de fiets, of zelfs een bakfiets", zegt schepen van Mobilitieit Axel Weydts (Vooruit). "Deze nieuwe service moet hen overtuigen om toch op een milieuvriendelijke manier naar Kortrijk te komen. Maar ook mensen die een kleinere auto hebben met weinig ruimte om hun eigen buggy op te bergen, zullen baat hebben bij het systeem."