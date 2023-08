Droneaanval op luchthaven van Pskov in Rusland, Oekraïense schepen verwoest op Zwarte Zee

Op beelden van de militaire luchthaven van Pskov zijn een enorme brand, explosies en loeiende sirenes te zien. Volgens de gouverneur van de regio Michail Vedernikov zouden er geen slachtoffers zijn gevallen. Het officiële Russische persbureau TASS, dat de hulpdiensten citeert, meldt dat bij de aanval vier zware vrachtvliegtuigen zijn beschadigd. In de buurt was een grote zwarte rookpluim te zien. Uit voorzorg is het luchtruim boven de internationale luchthaven Vnukovo, in het zuidwesten van Moskou, gesloten voor verkeer.

Het is niet duidelijk wie achter de aanval zit. De stad Pskov ligt niet ver van de grens met Estland en Letland.