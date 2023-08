Technisch defect zorgt voor te hoge boete bij trajectcontrole in Schiplaken

Door een technische fout bij een trajectcontrole in Schiplaken kregen zo'n 260 chauffeurs een te hoge boete opgestuurd. Op het traject geldt een snelheidslimiet van 50 km/uur, maar de boete werd berekend op basis van een maximimum snelheid van 30 km/uur. De bestuurders in kwestie ontvingen intussen al een brief met het advies om de boete niet te betalen.