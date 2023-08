Geen zesde leerjaar in basisschool in Sint-Gillis door lerarentekort: “Nabijheid Zuidstation schrikt mensen af"

Maar makkelijk is het niet om leerkrachten te vinden. “Er zijn wel wat zij-instromers, maar van zodra zij een werkplek dichter bij huis vinden, haken ze af”, zegt de directeur. Bovendien ligt de basisschool vlak bij het Zuidstation. “Door de slechte reputatie van Brussel-Zuid zijn mensen ook bang om hier te komen werken. Als mensen in het nieuws constant horen dat het een onveilige en vuile buurt is, met veel agressie, vandalisme en criminaliteit, dat schrikt hen af om de stap naar Brussel te zetten. Er is wel overlast, maar nog geen enkele leerkracht van ons is aangevallen of lastiggevallen.”