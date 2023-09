Grafzerken zakken weg in Temse: "Kan zelfs met een stok aan de kist van mijn overleden moeder"

De problemen op het kerkhof van Steendorp slepen al maanden aan, zegt Marina Philips. "In december van vorig jaar hebben we mijn moeder hier begraven. Bij de begrafenis mochten we niet tot aan het graf komen, omdat er sprake was van instortingsgevaar. En nu, zo veel maanden later, is de situatie nog verslechterd."

De grond waarin het graf van Marina haar moeder ligt, is instabiel. Daardoor zakken de zerken weg in de modder. "Er is zelfs een put ontstaan boven het graf van mijn moeder. Met een stok kan ik zo aan de kist. Dat getuigt van weinig respect naar de doden." Madeleine Verheyen, wiens man hier sinds november ligt begraven, beaamt dat de situatie op het kerkhof te wensen overlaat. "Ik durf momenteel geen grafzerk bestellen. Ik vertrouw het niet. Ze hebben mijn man hier gewoon in de modder gedumpt, zo begraaf je nog geen hond", zegt Madeleine.