Gratis opleiding tot keukenhulp in Sint-Truiden om nijpend tekort in horeca aan te pakken

"Wij zijn in onze zaak bijvoorbeeld al sinds april op zoek naar een hulpkok en het is heel moeilijk om iemand te vinden", zegt Koen Francis, voorzitter van Horeca Sint-Truiden. "Vooral is het moeilijk om geschoolde mensen te vinden die het willen doen. Want je moet natuurlijk werken op uren dat andere mensen vrij zijn. Maar dat is een mindset, je hebt op andere dagen vrij. Daarom willen we met deze gratis cursus gemotiveerde mensen naar onze sector te trekken."