Groei van Deense economie bijna volledig te danken aan succes van producent afslankmiddel Ozempic

De gigantische groeicijfers van het Deense farmabedrijf Novo Nordisk veroorzaken een vertekend beeld van de Deense economie. De Deense economie groeide het eerste kwartaal met 1,9 procent, maar 1,7 procent is te danken aan Novo Nordisk. Het bedrijf met hoofdzetel in een voorstad van Kopenhagen is goed voor een marktwaarde van meer dan 350 miljard euro, dat is meer dan alle Belgische bedrijven samen.