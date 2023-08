Hulplijn Stop it Now! vraagt meer middelen: "Hulpvragen die zondag binnenkwamen na nieuws over Sven Pichal, hebben we pas dinsdag kunnen beantwoorden"

De hulplijn Stop it Now! heeft meer geld en mensen nodig om alle hulpvragen te kunnen beantwoorden. Dat zegt projectverantwoordelijke bij de hulplijn Minne De Boeck. "Zondagavond raakte het nieuws rond Sven Pichal bekend. Wij hebben pas dinsdagnamiddag vragen die op zondag binnenkwamen, kunnen beantwoorden." De Boeck is ook criminologe bij het Universitair Forensisch Centrum in Edegem waar personen behandeld worden die afwijkend seksueel gedrag stellen. De telefoonlijn en de chat van Stop it Now! zijn maar drie dagen per week bemand en dat in blokken van drie of vier uur. En dat is veel te weinig om aan de vraag te voldoen. In het verleden werd het probleem ook al aangekaart.