"Apenimitators" en kartonnen borden met grotere apen: India wil brutale resusapen wegjagen tijdens G20-top

Resusapen veroorzaken in de hoofdstad van India vaak overlast. Met de G20-top in het vooruitzicht neemt New Delhi verschillende maatregelen. Zo worden grote kartonnen borden met grotere apen als afschrikmiddel in de stad geplaatst en zullen tientallen mannen apengeluiden nadoen om de brutale apen weg te houden van de wereldleiders.