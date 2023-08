Indiase robot vindt zwavel op zuidpool van de maan

Het maanwagentje van India, dat vorige week geland is op de zuidpool van de maan, heeft zwavel op het maanoppervlak ontdekt. Dat meldt de Indiase ruimtevaartorganisatie ISRO. Naast zwavel werd ook aluminium, calcium, ijzer, chroom en titanium gevonden. India is het eerste land ooit dat op de zuidpool van de maan is kunnen landen.