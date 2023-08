Inwoners Genkse wijk Kolderbos koken met oogst uit eigen wijkmoestuin: “Het is een mooi sociaal experiment”

Anna Botter plukt nog enkele boontjes uit de tuin en bekijkt of de courgettebloemen al groot genoeg zijn voor haar gerechten. “Het is belangrijk dat alles gezamenlijk is, dat is goed voor de sociale contacten. Zo is iedereen verantwoordelijk.” Ook de wijkmanager merkt op dat de sociale waarde van zo’n tuin is heel groot. “Mensen zien dat samenkomen in de publieke ruimte heel aangenaam kan zijn”, vertelt hij. “Voor sommige mensen is het ook de enige bezigheid die ze hebben en we zien hier ook mensen openbloeien. Mensen die in het begin heel stil waren, nemen nu makkelijker het voortouw in de tuin en met het koken. De tuin was eerder als een experiment opgevat, maar we hebben nu wel een goede basis om dit te versterken.”