Inwoners van Ham en Tessenderlo nog verdeeld over nieuwe fusienaam

"Ik geef de voorkeur aan Tessenderlo-Ham, waarbij Tessenderlo eerst vernoemd wordt. Ik denk dat Tessenderlo groter is en ik heb altijd in Tessenderlo gewoond. Vandaar mijn keuze", verduidelijkt een van de inwoners. "Ik kies ook voor Tessenderlo-Ham, omdat de naam Tessenderlo dan zeker blijft bestaan. Dat vind ik wel belangrijk", vult iemand anders aan.

De namen Kempenheide en Kepkensberg kunnen de inwoners van beide gemeenten slechts matig bekoren. "Die twee namen lijken er maar wat bijgesleurd en komen helemaal niet overeen met hoe wij naar onze gemeente kijken", klinkt het bij een van de inwoners. "Zo is Kepkensberg bijvoorbeeld een wandelgebied in Genendijk, dat vind ik maar niks", treedt een andere inwoner bij. "Maar wat het ook wordt, uiteindelijk maakt het me niet zo veel uit. Ik woon in Tessenderlo en dat zal voor mij altijd zo blijven."