Jagers mogen in Tessenderlo ook ’s nachts op everzwijnen jagen

"Wildbeheereenheid Tessenderlo heeft daarom een bijzondere bejaging voor everzwijnen aangevraagd, en die is nu goedgekeurd. Dat geldt enkel voor ons werkingsgebied in Tessenderlo, Beringen en Diest, niet voor het gebied dat eigendom is van Agentschap Natuur en Bos binnen de vallei van de Drie Beken", benadrukt Beckers. "Momenteel jagen wij 's nachts nog niet, maar in de toekomst kan dat dus wel dankzij deze bijzondere bejaging. Wij zullen tot die stap overgaan als blijkt dat de gewone jacht niet voldoende is."