Sashimi uit Fukushima: Japanse premier wil met lunch onderstrepen dat vis veilig is

Daar is Japan vorige week begonnen met het lozen van gezuiverd radioactief water in de Stille Oceaan. Dat gebeurt twaalf jaar na de nucleaire ramp in de kerncentrale van Fukushima, die volgde op een enorme aardbeving en tsunami.

Nog altijd moet water worden gebruikt om de beschadigde reactorkernen te koelen. Het water is opgeslagen in 1.000 enorme opslagtanks. Maar omdat de beschikbare tanks volgend jaar allemaal vol zullen zitten, is Japan begonnen met het water te behandelen en in de Stille Oceaan te lozen. Dat moet gespreid gebeuren, gedurende zeker 30 jaar.