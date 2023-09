Kerk wordt bierbrouwerij in Wachtebeke

In Wachtebeke wordt de kerk van het dorp Overslag, vlak bij de Nederlandse grens, de nieuwe thuisbasis van bierbrouwerij Broers. Die zit nu nog in een oud schoollokaal in Wachtebeke, maar gaat dus verhuizen naar de kerk van Overslag. "De kerk is ontwijd", vertelt Ruben Laureys van Brouwerij Broers. "En wij gaan zorgen voor een nieuwe invulling. Het zal dus een bierbrouwerij worden, aangevuld met proeflokaal en een evenementenruimte. De eigenlijke brouwerij wordt naar de kerk overgebracht en komt terecht waar vroeger het altaar stond. In het schip van de kerk worden de gasten ontvangen en kunnen activiteiten plaatsvinden. We plannen onder meer kerstmarkten en poppentheater."