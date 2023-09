Kinderkansencoach en gratis boekentassen voor kinderen uit kwetsbare gezinnen in Hasselt

Ruim 14 procent van de kinderen in Hasselt groeit op in armoede. Om ook die kinderen meer kansen te geven, heeft de stad een kinderkansencoach aangesteld. “De kinderkansencoach gaat nu verschillende actieplannen uitwerken waardoor we vrijetijdsparticipatie, toegankelijk sporten maar ook maximale onderwijskansen mogelijk kunnen maken", gaat Erdogan verder. "Het vooroordeel is al te vaak dat armoede een keuze is. Maar wie erin geboren wordt, raakt er op eigen kracht amper uit. Een individuele problematiek wordt zo structureel. Die kringloop kunnen we enkel doorbreken door van jongs af aan ondersteuning aan te bieden.”