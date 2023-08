Koppel op weg naar het ziekenhuis wordt klemgereden, bespuwd en geslagen in Vilvoorde

Haar vriend is vervolgens naar de spoedafdeling van het ziekenhuis gegaan. "De fysieke schade valt al bij al mee. Het gaat om wat blauwe plekken en schrammen. Zijn kaak is blijkbaar wel twee millimeter verschoven. Ik heb ook enkel wat schrammen op mijn hand. Vooral de psychologische en emotionele impact is zwaar."



Politiewoordvoerster Catherine Bodet van de zone VIMA (Vilvoorde-Machelen) bevestigt de klacht. "Er is een aangifte gedaan van slagen en verwondingen als gevolg van een verkeersdispuut. Als we kunnen achterhalen wie de andere partij is, gaat dit naar het parket en zij beslissen over het verdere vervolg."