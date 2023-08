Lichaam van man gevonden in steegje in Boom

In Boom is het lichaam van een man van 59 gevonden in een steegje vlak bij de Molenstraat. Om de precieze doodsoorzaak te weten, is er nog verder onderzoek nodig. Voorlopig wordt het overlijden beschouwd als een verdacht overlijden. "Maar de man sukkelde al een tijdje met gezondheidsproblemen", zegt de politie.