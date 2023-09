Wereldkampioene Lotte Kopecky krijgt fandag op de Kouter in Gent

Wielerliefhebbers noteren deze datum best al in hun agenda: zaterdag 30 september. Dan vindt op de Kouter in Gent een fandag plaats voor wereldkampioene Lotte Kopecky. Jong en oud zijn er welkom voor een dag die draait rond de fiets. Hoe het programma er precies gaat uitzien, wordt één van de komende dagen bekendgemaakt.

Kopecky, die in Assenede woont, heeft er een geweldig seizoen opzitten. In het voorjaar won ze onder meer de Omloop het Nieuwsblad en de Ronde van Vlaanderen. In de Tour de France Femmes pakte ze de groene trui en half augustus volgde dan de kers op de taart met de wereldtitel in Glasgow. Daarnaast was ze ook op de piste succesvol, met een Europese en twee wereldtitels.