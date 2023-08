Man uit Kampenhout die vrouw verkrachtte op eerste date veroordeeld tot 30 maanden cel

De substituut-procureur eiste 4 jaar cel tegen de man. “Ik zie het nut van therapie niet in, want hij blijft de feiten ontkennen en is het slachtoffer ook nadien blijven contacteren, terwijl ze duidelijk heeft gezegd dat ze dat niet wilde. Dit is het gedrag van iemand die geen spijt heeft. Enkel een duidelijke gevangenisstraf is op zijn plaats. Meneer moet inzien dat een vrouw geen object is. Het feit dat een vrouw mee naar huis gaat en zelfs begint te knuffelen, is geen vrijbrief voor seks.”

De aanklager veegde ook het argument van de verdediging van tafel dat de vrouw tijdens de feiten zich niet verzette. “Dat heet dissociatie”, klonk het. "Het slachtoffer heeft angst en ondergaat lijdzaam, omdat ze niets anders kan doen.”