Menen heeft met Jenny een eigen stadspils

Menen promoot zichzelf voortaan ook met een eigen pils. “Een pils van 5,2 procent, maar ook met een niet-alcoholische variant. Toegankelijk en fris van smaak en dus erg uitnodigend”, proeft schepen Kasper Vandecasteele (Vooruit).

De naam "Jenny" heeft een dubbele oorsprong. Jenny Serruys is namelijk de eerste ereburger van de stad. Ze is de zus van kunstenares Yvonne Serruys, rond wie momenteel een tentoonstelling loopt. “Daarnaast verwijst de naam ook naar Jenny Soetinck, die jarenlang conciërge was en na haar pensioen bijsprong tijdens recepties en ontvangsten. Ze was één van de gezichten van ons stadhuis en overleed dit jaar”, duidt burgemeester Eddy Lust (Open VLD).