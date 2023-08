Minder kusttoerisme door kwakkelweer: 15 procent minder dagjestoeristen, wel meer buitenlandse overnachtingen

De zomervakantie is nog niet voorbij, maar het provinciebedrijf Westtoer maakt nu al de balans op van het toerisme aan de kust. De cijfers liggen over het algemeen iets lager dan vorig jaar, maar toen was het ook veel zonniger en warmer.

Ongeveer 4,9 miljoen dagtoeristen zakten af naar zee. Dat is ongeveer vijftien procent minder toeristen in vergelijking met de warme zomer van 2022.