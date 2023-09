Mol zoekt meertalige vrijwilligers voor voorleesmoment in bibliotheek

In Mol start er vanaf september elke derde zaterdag van de maand een meertalig voorleesmoment in de bibliotheek in de Molenhoekstraat. "In Mol heeft 15 tot 20 procent van de kinderen niet het Nederlands als moedertaal. Het Nederlands is onze gezamenlijke taal, dus we hebben er alle belang bij dat ze het leren", zegt Hilde Valgaeren (N-VA), schepen voor Bibliotheek en Onderwijs. "Om dat te stimuleren zijn we een nieuw project gestart van meertalig voorlezen."