Brusselse zanger Mustii gaat voor ons land volgend jaar naar het Songfestival

Nog 251 keer slapen en het is weer zover: dan vindt in Malmö de eerste halve finale van het Eurovisiesongfestival plaats. Na het succes van Gustaph dit jaar, was het uitkijken naar wie de RTBF voor volgend jaar afvaardigt.

Lang hebben we niet moeten wachten, België is namelijk het eerste land dat zijn kandidaat voor Eurovision 2024 bekendmaakt: Mustii. "Ik weet dat Musti in Vlaanderen bekend is als een klein katje, heel schattig! Maar dat is maar met één i geschreven", lacht Mustii in zijn eerste interview als Songfestivalkandidaat.

In Vlaanderen is Mustii amper bekend. Maar in Franstalig België en Brussel kennen ze hem wel goed. In de eerste plaats als acteur. Zo had hij onder meer een rol in de prestigieuze RTBF-reeks "La Trêve" en won hij in 2019 de Magritte (de belangrijkste filmprijs in Franstalig België) voor beste belofte.

"Al van kleins af aan wou ik acteur worden en geen brandweerman of piloot. Maar ik heb intussen ook al twee albums uitgebracht. Nu heb ik een dubbele carrière: acteur en zanger. Muziek zie ik trouwens als een vorm van theater. Een totaalact creëren. Daarom heb ik ook ja gezegd toen ze me vroegen voor het Eurovisiesongfestival."