Nederlandse jongemannen krijgen celstraffen tot 30 maanden voor oplichting senioren in Turnhout

Speurders kwamen de Nederlandse jongemannen van 18, 19 en 20 jaar uiteindelijk op het spoor via camerabeelden. Eind maart kon de politie hen oppakken in Hasselt. De rechter in Turnhout veroordeelde de man van 19 tot een gevangenisstraf van 30 maanden - waarvan 20 maanden effectief - en een boete van 2.400 euro. Zijn twee kompanen zijn veroordeeld tot 18 maanden celstraf met uitstel en een boete van 1.200 euro.

François Vissers had zich burgerlijke partij gesteld en kreeg een schadevergoeding van bijna 12.000 euro.