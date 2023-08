Negen middelbare scholen in Gent krijgen twee jaar lang extra begeleiding om onbetaalde schoolfacturen terug te dringen

Op 1 september start vzw Krijt met een nieuw project in Gent. Twee jaar lang zullen negen middelbare scholen er begeleid kunnen worden om het aantal onbetaalde schoolfacturen terug te dringen. "We werken nu al in Vlaanderen en Brussel met scholen die zich aanmelden om het probleem aan te pakken", zegt coördinator Colette Victor. "Gent doet een bijkomende inspanning en start dit extra traject op waar we iemand voor vrij kunnen maken." De stad voorziet voor het project in totaal 150.000 euro via het OCMW en het Gents Onderwijscentrum.