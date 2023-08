Nieuw Brussels scholencomplex zal plaats bieden aan 1.280 kinderen 

Koen Pelleriaux, topman van het GO!-gemeenschapsonderwijs, is tevreden dat het GO! mee de schouders onder het project kan zetten. "Nederlandstalig onderwijs in Brussel is een kwaliteitslabel, dat veel ouders erkennen", zegt Pelleriaux. "Daarom vinden we het als GO! belangrijk om samen met onze partners de schouders onder dit project te zetten, en om samen een aangename plek te creëren waar onze leerlingen kennis en vaardigheden opdoen en opgroeien tot de actieve en mondige burgers van morgen."

Ten slotte is ook de gemeente Anderlecht tevreden met de komst van de school. "Hiermee kunnen we tegemoetkomen aan de stijgende vraag aan plaatsen in het Nederlandstalig onderwijs", zeggen burgemeester Fabrice Cumps (PS) en schepen van Onderwijs, Elke Roex (Vooruit). "Op een boogscheut van de school is ook een nieuwe wijk in opbouw, waar 15.000 inwoners zullen wonen."