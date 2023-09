Met LEGO een containerterminal bedienen: educatieve studio voor leerlingen aan het MAS in Antwerpen

De Havenstudio was eerst gevestigd in het Havenbelevingscentrum in Lillo, maar dat is recent gesloten. "Lillo was veel te ver weg. Met alle werken die bovendien nu rond Antwerpen plaatsvinden, is het belangrijk om vlot bereikbaar te zijn. We zitten nu in het paviljoen aan het MAS tot 2026 wanneer Havenwereld kan openen op de Droogdokkensite", zegt Lemmens.