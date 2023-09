Nieuwe woonwijk in Stabroek tussen chirolokalen en gemeentehuis, ondanks protest van coalitiepartij CD&V

CD&V, dat samen met N-VA bestuurt, heeft zich wel voor het eerst onthouden. De partij vreest dat het woonproject de draagwijdte van Stabroek overstijgt.

"Wij zijn vooral bang voor de impact op bijvoorbeeld de gemeentelijke dienstverlening. 200 extra huishoudens is heel wat, je moet dat ook kunnen bolwerken", zegt schepen Liesbeth Bardyn (CD&V). "Het is niet de eerste verkaveling die erbij komt. Het is er een in een lange reeks. Het is een beetje de druppel die de emmer doet overlopen. Het heeft ook impact op de capaciteit van scholen en verenigingen in de buurt. Er is vlakbij ook een sportcentrum. De parking daarvan zal ook heel intensief gebruikt worden door dit nieuwe project."