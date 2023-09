Nu ook kinderen met autisme welkom in basisschool De Klimrank in Poperinge

De Poperingse school De Klimrank heeft van de Vlaamse regering groen licht gekregen om vanaf vrijdag kinderen met het autismespectrumstoornis (ASS) te verwelkomen. De Klimrank is een school die buitengewoon lager onderwijs aanbiedt aan kinderen van 6 tot 13 jaar met specifieke behoeften. Nu mag de school ook onderwijs van het zogenaamde 'type 9' aanbieden. "Type 9 is een type van onderwijs heel speciaal voor kinderen met autisme, maar zonder verstandelijke beperking", legt Sylvia Cools, directeur van De Klimrank, uit. "We hebben serieus moeten strijden om aan die leerlingen les te mogen geven. Onze school moest voldoende plaats hebben om die extra leerlingen op te vangen en ons personeel moest een opleiding krijgen. We zijn echt blij dat we nu de goedkeuring hebben."