Oekraïense zestiger neergeschoten in appartement in Sint-Lambrechts-Woluwe

Volgens La Capitale hoorden bewoners van het appartementsgebouw zondagavond rond 6 uur 's avonds drie schoten op de zevende verdieping, gevolgd door hulpgeroep. Toen de politie ter plaatse kwam, troffen ze in de flat op de zevende verdieping een Oekraïense zestiger aan die verschillende schotwonden had aan de benen. De daders, twee personen, zouden gefilmd zijn door de bewakingscamera's

Maandag vond in hetzelfde gebouw een huiszoeking plaats in een flat op de vierde verdieping, aldus nog La Capitale, maar het is niet duidelijk of er een link is met de schietpartij.

Het Brusselse parket is voorlopig karig met commentaar. "We kunnen bevestigen dat er zich zondagavond een incident heeft voorgedaan aan de Brand Whitlocklaan in Sint-Lambrechts-Woluwe", klinkt het. "In het belang van het onderzoek zal het parket niet verder communiceren."