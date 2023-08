Oldtimer vat vuur op E17 in Temse en gaat in vlammen op

Op de E17 richting Antwerpen is een Citroën Dyane 6 van 40 jaar oud volledig in vlammen opgegaan. Weggebruikers zagen dat de wagen net voorbij Sint-Niklaas vuur had gevat. Ze maakten duidelijk aan de bestuurster dat ze haar wagen aan de kant moest zetten.

De bestuurster probeerde de brand nog te blussen met de poederblusser uit de auto, maar dat lukte niet. De wagen stond al snel in lichterlaaie. Toen de brandweer arriveerde, was de wagen al helemaal uitgebrand. De bestuurster raakte niet gewond.

De brand zorgde voor een flinke file, omdat een rijstrook van de E17 afgesloten was voor de bluswerken.