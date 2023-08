Oostkust van de VS houdt hart vast voor "extreem gevaarlijke" orkaan Idalia: windsnelheden van 210 km/u verwacht

Het is voor de bewoners van de westkust van Florida bang afwachten hoe sterk Idalia zal zijn wanneer die aan land komt. Over zee is de tropische storm uitgegroeid tot een orkaan van "uitzonderlijke kracht". Er worden windsnelheden verwacht van zeker 210 kilometer per uur. De orkaan heeft op Cuba al geleid tot zware overstromingen, en de VS houden hun hart al vast voor de schade die het zal aanrichten in Florida.