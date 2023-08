Overrompeling Pommelien Thijs op Boterhammen in het Park in Brussel blijft uit

Dat de opkomst toch in balans is gebleven, zou wel eens aan het slechte weer kunnen liggen. "Het weer is niet fantastisch. We hebben ook op voorhand gecommuniceerd om echt op tijd te komen, maar de volkstoeloop is stilgevallen", vertelt Bonte.

Volgens de organisatie verloopt alles dus vlot. "Er is veel volk. Ik zie alleen maar blije gezichten. Het is jammer dat het regent, maar dat zal de pret niet bederven."