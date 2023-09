Podcast: Waarom het Amerikaanse Hooggerechtshof altijd controverse uitlokt

Anno 2023 schreeuwt progressief Amerika moord en brand omdat het Hof arresten velt die geliefd zijn bij conservatief Amerika: het federale abortusrecht is afgevoerd. Het principe van positieve discriminatie op universiteiten bij het toelatingsbeleid: ook afgevoerd. Vrijheid van religie en meningsuiting werden onlangs belangrijker bevonden dan de bescherming tegen discriminatie van holebi’s. En Bidens programma om federale studieschulden kwijt te schelden werd door het Hof naar de prullenmand verwezen.

Progressief Amerika neemt grote woorden in de mond over de naar hun zeggen kwalijke evolutie van het Hooggerechtshof. Alexandria Ocasio-Cortez, Congreslid uit New York voor de Democraten, zei onlangs dat het Hof in Washington gevaarlijk dicht aanschurkt tegen autoritair denken. AOC verwees naar een van de progressieve rechters, een Obamabenoeming, Elena Kagan, die zei dat het Hof zich gedraagt als een echte wettenmaker.

Wat is er aan de hand met het Amerikaanse Hooggerechtshof? Is de verontwaardiging gerechtvaardigd of fel overdreven? Hoe heeft het Hof het aanzien van Amerika veranderd? Luister mee naar deze fascinerende podcast in twee delen: aflevering 41 en 42 van "Björn in the USA". De klankresearch en montage is van Daan Wallis. Stem en verhaal zijn van Björn Soenens.