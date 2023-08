Meer hotelgasten in Brussel in juli, minder in augustus: "Cijfers bevestigen belang van terugkerende evenementen" 

In juli waren er meer gasten in de hotels dan vorig jaar, terwijl er in augustus minder mensen in een hotel verbleven dan vorig jaar. In juli steeg de bezettingsgraad namelijk naar 68,7 procent. Dat is 1,5 procent hoger dan vorig jaar. In augustus was de bezettingsgraad maar 60,6 procent, dat is 2,5 procent lager dan vorig jaar.