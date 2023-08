Voorlopig geen uitzendingen van "De inspecteur", Radio2 werkt aan nieuw consumentenprogramma 

Door het ontslag van Sven Pichal heeft Radio2 in extremis moeten ingrijpen in de programmatie. Nethoofd Ver Eecke wil in de eerste plaats de luisteraars bedanken.



"Ik wil de vele luisteraars bedanken voor de steun die we de voorbije dagen al kregen. Dat gaf sterkte en moed aan de consumentenploeg die onzichtbaar achter de schermen werkt. Het doet echt deugd, ook voor de hele ploeg van Radio2 in Brussel en in alle regio’s."