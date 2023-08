Raadkamer beslist straks of radiomaker Sven Pichal langer in de cel moet blijven, advocaat geeft helemaal "geen commentaar"

Wat weten we al over het onderzoek?

Begin augustus is het onderzoek gestart, volgens onze informatie na een klacht over mogelijk digitaal kindermisbruik bij de Antwerpse politie. Die klacht werd voor alle duidelijkheid niet ingediend tegen Sven Pichal zelf. Met die informatie is de politie vervolgens aan de slag gegaan en zijn ze uitgekomen bij verschillende verdachten. Een van die verdachten is Sven Pichal, hij werd donderdag gearresteerd door de politie en zit momenteel in afzondering in de gevangenis van Turnhout. Bij hem zou het gaan om bezit en verspreiding van beelden van seksueel kindermisbruik.

Wat wij horen is dat het een zwaar dossier is, met ernstige feiten. Momenteel gaat het ook om verschillende dossiers.