Republikeinse toppoliticus Mitch McConnell (81) valt opnieuw secondelang stil tijdens persconferentie

McConnell is de leider van de Republikeinen in de Senaat. Tijdens een persconferentie in de Amerikaanse staat Kentucky krijgt McConnell de vraag of hij opnieuw kandidaat is voor de verkiezingen van de Senaat in 2026. Hij vraagt om de vraag te herhalen en komt verward over.

Nadat de journalist de vraag heeft herhaald, valt McConnell plots stil en staart in de verte. Een medewerkster vraagt of hij de vraag heeft gehoord, maar McConnell antwoordt enkel met ja.

Nadat een tweede medewerker erbij is gekomen, begint McConnell weer te praten, maar antwoorden doet hij niet meer. Volgens NBC News wordt McConnell even later weggevoerd.