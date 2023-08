Rode Duivel Charles De Ketelaere verbouwt historische brouwerij in hartje Brugge

De historische brouwerij Ten Ezele (later De Sterre in de Oude zak) in het centrum van Brugge wordt gerestaureerd. Rode Duivel Charles De Ketelaere en andere investeerders zullen er een meergezinswoning van maken. Het stadsbestuur van Brugge verleende deze week een omgevingsvergunning. "Een leegstaand gebouw brokkelt af aan de gevel, en dat is nooit een goede zaak", zegt Brugs schepen Franky Demon (CD&V), "de Dienst Monumentenzorg, het Vlaams agentschap Onroerend Erfgoed en de Commissie Stedenschoon stonden achter dit project. Het zal de Brugse binnenstad nog mooier maken."