Royals op zondag - Blik op de zomer met "a silly season" voor Harry en Meghan en de terugkeer van verstoten zonen in Thailand

Alleen ontbreekt het aan "bewijzen" (tiens, geen paparazzifoto's van Harry op hotel), is alles gebaseerd op "bronnen" en wordt een zeldzame ontkenning niet noodzakelijk groot uitgespeeld in krantenkoppen. Een woordvoerder van Archewell, de non-profitorganisatie van het koppel, ontkende al het bestaan van die fameuze hotelkamer. De zomer staat - zeker in komkommertijden - in de VS bekend als a silly season.



In augustus werd het dan over een andere boeg en toon gegooid, vooral met artikels en foto's over een ontspannen Harry en Meghan op datenight (weliswaar samen met goede vriend Matt Cohen) in een trendy restaurant in Montecito.



Harry en Meghan doken samen gemoedelijk op in een video waarin ze telefoontjes pleegden naar jongeren die voortaan subsidies ontvangen voor het "verbeteren van een digitale wereld". Archewell is onderdeel van de Responsible Technology Youth Power Fund, een initiatief dat zich inzet om een positieve impact hebben op de toekomst van verantwoorde technologie.