Sint-Pieters-Leeuw zoekt oplossing voor Makro-site: "Als er geen supermarkt meer komt, wat dan wel?"

Schepen van Omgeving Bart Keymolen (CD&V) geeft meer uitleg bij het belang van zo'n RUP. "Een potentiële koper van het terrein wil natuurlijk weten wat mogelijk is en wat niet", zegt Keymolen. "Dit wordt bepaald door de gemeente via het RUP. Omdat de opmaak van een RUP 2 jaar in beslag neemt, willen we eerst samen met een team experten vier maanden investeren in het verkennen van opties. Zo hopen we te vermijden dat de verkoop van de Makro-site een zaak wordt die blijft aanslepen."