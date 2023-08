Nieuwe beelden wakkeren debat aan over oprechtheid Spaanse voetbalster Hermoso: "Emoties kunnen pas later binnensijpelen"

Tijdlijn: wat is er tot nu toe gebeurd?

Zondag 20 augustus: het vrouwelijke voetbalteam van Spanje kroont zich voor het eerst tot wereldkampioen. De euforie na de overwinning is groot. Zo groot dat Luis Rubiales, voorzitter van de Spaanse voetbalbond, zich gepermitteerd voelt om speelster Jennifer Hermoso vol op de mond te kussen. Het beeld gaat de wereld rond en veroorzaakt een storm aan reacties.

In een eerste statement – uitgestuurd door de Spaanse bond – lijkt Hermoso het incident weg te wuiven. "Het was een natuurlijk gebaar van genegenheid en dankbaarheid." Rubiales spreekt over "een moment tussen twee vrienden die iets vierden", maar komt daags na de match toch met excuses. De Spaanse premier Pedro Sánchez vindt de verontschuldiging "onvoldoende en ongepast".

Op 23 augustus laat Hermoso opnieuw van zich horen. Ze veegt het statement van de Spaanse voetbalbond van tafel en ontkent die woorden te hebben gebruikt. Intussen wordt duidelijk dat ze na de wedstrijd in de kleedkamer tegen haar medespeelsters had geuit dat ze niet gediend was van de kus. "Ik vond het niet fijn."

Hermoso eist dat Rubiales gestraft wordt, de voetbalbond houdt een spoedberaad, maar de bondsvoorzitter schopt wild in het rond. Hij spreekt over "vals feminisme" en "wederzijdse toestemming voor de kus", beschuldigt Hermoso ervan te liegen en zegt in geen geval ontslag te nemen. Niet veel later ondertekenen 83 speelsters een document waarin ze aangeven niet langer te willen worden opgeroepen zolang Rubiales aan de leiding staat.

Zes dagen na de WK-match wordt Rubiales door wereldvoetbalbond FIFA voor 90 dagen geschorst, twee dagen later vraagt de voetbalbond aan Rubiales om met onmiddellijke ingang af te treden. De Spaanse justitie opent een onderzoek, onder meer voor mogelijk seksueel misbruik van Hermoso.