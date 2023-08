Opgelet voor valse berichten over staatsbon: "Federaal Agentschap van de Schuld verstuurt zelf geen mails"

Je klikt best nooit op links of andere doorverwijzingen in verdachte mails. Wie dat toch doet, komt op een website terecht waar tal van persoonlijke gegevens gevraagd worden. "Als u ergens op een website zou terechtkomen voor inschrijving, en er wordt geen identificatie via ItsMe of identiteitskaart gevraagd, weet dan dat er iets niet klopt", waarschuwt Post.

Wie zich - op een veilige manier - wil inschrijven voor de staatsbon, kan dat tot en met morgen doen via de Dienst van de Grootboeken, het platform van het Agentschap van de Schuld. Of via een van de 13 banken die het aanbieden tot en met 1 september.