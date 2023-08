101 km wandelen in 24 uur tijdens Hagelandse 101:"We willen de ambiance van de Dodentocht creëren”

Op vrijdagavond 1 september start de ‘Hagelandse 101’ aan de Vaartkom in Leuven. In vergelijking met de Dodentocht is het parcours niet alleen lastiger met meer hellingen, de deelnemers moeten in 24 uur nog een kilometer extra afleggen. De organisatie hoopt dat ook supporters massaal aanwezig zullen zijn om de wandelaars -vooral 's nachts- aan te moedigen.