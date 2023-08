Tachtig procent van de gemeentescholen in Brussel zoekt nog leerkrachten

Dat het dit jaar opnieuw erger is gesteld met het lerarentekort dan in het jaar ervoor, blijkt ook uit de cijfers uit het onderzoek van de scholenkoepel. 22 van de 31 onderzochte OVGS-instellingen gaf aan dat het lerarentekort minstens even groot is als vorig jaar. Dat is hoger dan het nationaal gemiddelde, dat rond de zes op tien ligt.