Tijgermug nu ook gesignaleerd in Gentse rand: meldingen uit Evergem en Drongen

"We kregen foto’s door via ons platform", zegt Marie Hermy van Sciensano. "Het blijkt inderdaad om tijgermuggen te gaan. Volgende week gaat het Instituut voor Tropische Geneeskunde naar Drongen om te kijken of we de tijgermug er terugvinden, in Evergem is het onderzoek bezig, maar we hebben nog geen resultaten."

Buurtbewoners kregen al een folder in de bus met tips om de verspreiding van de tijgermug tegen te gaan. Dat kan door zoveel mogelijk stilstaand water rondom de woning te vermijden. De tijgermug legt namelijk haar eitjes net boven het wateroppervlak tegen de binnenwand van voorwerpen met een kleine hoeveelheid stilstaand water, zoals bloempotten, dakgoten en regentonnen.