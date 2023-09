Technicus loopt zware brandwonden op tijdens installatie van digitale elektriciteitsmeter in Hoeselt

Fluvius is volop bezig met het vervangen van de klassieke elektriciteitsmeters door digitale exemplaren, maar in een woning in de De Bormanlaan in Hoeselt liep dat vanmorgen mis. "Er is een kortsluiting ontstaan en een steekvlam", legt David Callens van Fluvius uit. "De technicus is daarbij zwaargewond geraakt, hij is niet in levensgevaar, maar hij heeft zware brandwonden opgelopen in zijn gezicht. Hij is afgevoerd naar het UZ Gasthuisberg in Leuven."