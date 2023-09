Veel afval gedumpt in Zuid-Willemsvaart in Dilsen-Stokkem

Ook bij de Vlaamse Waterweg is bekend dat op die plek de jongste tijd veel gesluikstort wordt. Woordvoerster Liliane Stinissen: "Momenteel merken we op die locatie dat er meer afval is terecht gekomen. Jammer genoeg is dat sluikstorten een fenomeen dat we op meer plekken aantreffen. Onze collega's doen er alles aan om dat telkens te verwijderen. Maar de beste oplossing is natuurlijk dat mensen hun afval naar de plaatsen brengen waar het mag gebracht worden."