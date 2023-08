Vinvis die aanspoelde in Antwerpse haven stierf door aanvaring, bevestigt autopsie

"We zijn meer te weten gekomen dan verwacht", vertelt Jan Haelters van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. "De vinvis was al sterk ontbonden, maar we hebben bijvoorbeeld nog kunnen vaststellen dat het geen gezond dier was. Het had een dunne speklaag en er zaten parasieten in een ader die naar de nieren leidt."

"Dit wil niet zeggen dat het een stervend dier was", zegt Haelters. "We hebben ook bloeduitstortingen gevonden op een van de borstvinnen en de wervelkolom was gebroken. Dat wijst op een aanvaring."